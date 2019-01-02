В Екатеринбургской епархии пройдут панихиды по погибшим в Магнитогорске

Екатеринбург, , 06:30 — REGNUM В храмах Екатеринбургской епархии 2 января пройдут панихиды по жертвам взрыва газа и последовавшего за этим обрушения части десятиэтажного жилого дома в южноуральском Магнитогорске. Митрополит Кирилл проведёт панихиду во время архиерейского богослужения, которое состоится в храме во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, расположенного в городе Реже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в епархии.

В Храме-на-Крови в Екатеринбурге панихида начнётся в 9:45 по местному времени.

«Церковь призывает всех посетить храмы и вознести молитвы об упокоении душ погибших, скорейшем выздоровлении пострадавших и утешении скорбящих», — говорится в официальном сообщении епархии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газ в многоэтажке взорвался рано утром 31 декабря. После этого один из подъездов обрушился.

Уже известно о девяти погибших. Ещё шестерых, в том числе младенца, удалось спасти из-под завалов.

Напомним, 2 января в Челябинской области объявлено днём траура.