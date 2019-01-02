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Стало известно о смерти актера Владимира Дыховичного

Общество

«Ушел талантливый человек»

Москва, 2 января 2019, 02:23 — REGNUM  О смерти актера Владимира Дыховичного сообщила его жена Ольга в Facebook.

Напомним, Дыховичному было 30 лет. Он известен по сериалу «Бессонница», снимался в «Лете» Кирилла Серебренникова и в «Невидимке» Сергея Комарова.

Комментируя известие о его кончине, режиссер Арменак Назикян в интервью Пятому каналу сказал, что «талантливый был парень»:

«Я с ним не работал, но ушел талантливый человек».

О причинах смерти актера не сообщается. Деятели искусства выразили выразили близким Дыховичного свои соболезнования.

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