Стало известно о смерти актера Владимира Дыховичного

Москва, , 02:23 — REGNUM О смерти актера Владимира Дыховичного сообщила его жена Ольга в Facebook.

Напомним, Дыховичному было 30 лет. Он известен по сериалу «Бессонница», снимался в «Лете» Кирилла Серебренникова и в «Невидимке» Сергея Комарова.

Комментируя известие о его кончине, режиссер Арменак Назикян в интервью Пятому каналу сказал, что «талантливый был парень»:

«Я с ним не работал, но ушел талантливый человек».

О причинах смерти актера не сообщается. Деятели искусства выразили выразили близким Дыховичного свои соболезнования.