На месте ЧП в Магнитогорске работает более 100 следователей

Магнитогорск, Челябинская область, , 01:03 — REGNUM Следственная группа, в число которой входит более ста человек, работает на месте обрушения дома в городе Магнитогорске (Челябинская область), сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Распоряжением председателя Следственного комитета России сформирована и работает на месте происшествия из числа более 100 следователей и криминалистов центрального аппарата и регионального подразделения Следственного комитета России», — отмечает Петренко.

По словам представителя СКР, Бастрыкин в ходе оперативного совещания в Магнитогорске заслушал доклад следственной группы и провел встречу с членами оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, частичное обрушение многоэтажки в Магнитогорске произошло в шесть часов утра 31 декабря. В результате ЧП из-за взрыва газа погибли шесть человек, ведется спасательная операция. Шесть человек спасены.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследуется уголовное дело — по факту неосторожного причинения смерти двум и более лицам. Бастрыкин выехал на место трагедии.

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