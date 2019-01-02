Опубликованы кадры с места ЧП в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, , 00:47 — REGNUM Видео с места обрушения части жилого дома в городе Магнитогорске (Челябинская область) опубликовал 2 января телеканал Russia Today.

Напомним, трагедия произошла рано утром 31 декабря: из-за взрыва газа обрушилась часть многоэтажки, девять человек погибли, шестеро — спасены, в том числе десятимесячный малыш.

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Разбор завалов продолжается. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 января в Челябинской области объявлен днем траура.

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