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Опубликованы кадры с места ЧП в Магнитогорске

Общество

На видеозаписи – остатки подъезда жилого дома

Магнитогорск, Челябинская область, 2 января 2019, 00:47 — REGNUM  Видео с места обрушения части жилого дома в городе Магнитогорске (Челябинская область) опубликовал 2 января телеканал Russia Today.

Напомним, трагедия произошла рано утром 31 декабря: из-за взрыва газа обрушилась часть многоэтажки, девять человек погибли, шестеро — спасены, в том числе десятимесячный малыш.

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Разбор завалов продолжается. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 января в Челябинской области объявлен днем траура.

Читайте подробнее: В Челябинской области 2 января объявлен днем траура

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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