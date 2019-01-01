МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре

Москва, , 18:43 — REGNUM 1 и 2 января в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и снег. Об этом сообщает на странице в соцсети Twitter Главное управление МЧС по Москве со ссылкой на данные Росгидромета.

«Ожидается (в столице) усиление южного ветра с порывами 12−17 метров в секунду, снег, местами метель, гололедица», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС рекомендуют водителям транспортных средств из-за неблагоприятных погодных условий снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта.

По данным Гидрометцентра, со 2 января в Москве днём ожидается −2…−0 градусов. Такая температура в столице продержится до пятницы, 4 января.

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