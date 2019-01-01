30 тыс. жителей Калужской области приняли участие в массовых гуляниях — МВД

Калуга, , 17:30 — REGNUM В ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года на территории Калужской области состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднованию Нового года, в которых приняли участие более 30 тысяч человек.

Как сообщили 1 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в целях обеспечения безопасности граждан в местах массовых гуляний в новогоднюю ночь в охране общественного порядка было задействовано 600 сотрудников органов внутренних дел. К охране общественного порядка также были привлечены члены народных дружин и казачьих обществ.

Сотрудниками органов внутренних дел калужского региона общественный порядок обеспечен в полном объеме. Калужские полицейские продолжают нести службу в местах проведения новогодних праздников.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественно и нарядно встретила Калуга новый, 2019 год. Скверы, парки и площади были украшены красочной новогодней иллюминацией, а также установлены новогодние ёлки. Всего на территории областного центра было установлено 27 новогодних красавиц: шести и десятиметровые искусственные ели и главная 21-метровая ель на Театральной площади.

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