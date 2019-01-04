Медведев против абсолютного большинства граждан РФ. Власть хочет на пенсию?

Елисей Поллстер, , 15:30 — REGNUM

Анонсируя обсуждение на законодательном уровне повышения пенсионного возраста, Дмитрий Медведев сказал:

«Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов».

Какие вопросы он подразумевал под «всеми этими»? Очевидно, имелись в виду сугубо экономические. А что же с общественным мнением, без учета которого Медведев сделал свое судьбоносное для общества заявление?

В опросе ИА REGNUM, посвященном повышению пенсионного возраста, приняли участие 31 100 человек. Из них 84% знают о намерении премьер-министра, — то есть очевидно, что подобное решение не пройдет незамеченным. Подавляющее большинство граждан — 74% — в той или иной степени против такой меры, поддерживают ее 15%. Характерно, что мнение по этому вопросу практически не зависит ни от возраста, ни от образования, ни от уровня дохода, ни от политической ориентации: во всех социально-демографических группах около 80% — против. Это говорит о том, что правительству Медведева удалось зацепить глубинный уровень народного сознания, вероятно, связанный с самим представлением о человеческих нормах. Отправлять стариков на работы традиционно для русского народа считалось последним делом, так поступали в крайних случаях — война, крупная катастрофа, — но сейчас-то, очевидно, причины в другом.

Ответы на вопрос о целях, которые преследует власть, желая повысить пенсионный возраст, вскрывают глубоко враждебное отношение населения к правительству. Больше половины (52%) граждан России считает, что правительство просто хочет ограбить народ, половина (50%) — что оно хочет таким образом прикрыть провал собственных действий по управлению Пенсионным фондом (который то пиарится за сотни миллионов рублей, то строит себе дворцы, да и вообще себе, любимому, ни в чем не отказывает). И почти половина (48%) граждан считает, что правительство идет на повышение пенсионного возраста, просто следуя либеральной экономической теории (скорее всего, каждый, ответивший так, подразумевает, что на связь этой теории с практикой правительство внимания не обращает, то есть ему нет дела до реальности и реальных нужд людей).

Граждане очевидным образом не верят в развитие по имеющейся либеральной модели, считая ее просто прикрытием для драконовских мер, предпринимаемых правительством в отношении народа. Обращает на себя внимание, что два мотива, которые отражают как раз либеральную модель, попали в конец антирейтинга. Помощь крупному бизнесу (19%) и выслуживание перед западными партнерами (10%), — принципы, которые постоянно муссируются в качестве методов улучшения инвестиционного климата в России, — ушли вниз и тем самыми показали, что народ воспринимает либеральную экономику только как маскировку и прикрытие банального грабежа народа. Возможно, кого-то утешит, что участники опроса воспринимают обсуждаемое намерение правительства как достаточно «патриотичное»: вариант, что таким образом оно хочет поднять народ на цветную революцию, выбирался редко (11%) — то есть власти явно действуют не ради Запада, а из любви к государству, просто государство для них — это они сами.

И с этим согласуется то, что четвертое место в ряду вероятных мотивов правительства занял вариант, который подразумевает «демографические усилия», нацеленные на «омоложение нации». Стариковский вопрос, по мнению респондентов, в таком подходе решается весьма специфическим образом: меньше будут кушать — быстрее вымрут. 28% приписывающих властям такой мотив — это очень тревожный сигнал обвинения в методах, достойных самых антигуманных идеологий, которые подразумевали уничтожение слабых и больных. Видимо, популярная в народе черная шутка «Пушкин умер в 37, а что ты сделал для Пенсионного фонда?», описывает именно этот предполагаемый, совсем не смешной аспект намечающейся реформы.

При этом мнение народа о власть имущих — жестко отрицательное. Считая повышение пенсионного возраста действием, проводимым резко против граждан России, 90% респондентов считают, что эту инициативу Госдума поддержала бы. То есть «народные избранники» примут решение, несмотря на его очевидный для людей антинародный характер.

Практически в том же ключе россияне думают и о президенте: 85% считают, что он согласится на повышение пенсионного возраста, хотя вся страна против. Получается, что, несмотря на все рейтинги первого лица и правящей партии, в столь важном вопросе народ остался без своего трибуна — будь то в виде Госдумы или президента.

Не требуется больших познаний в области социологии и политологии, чтобы понять: по результатам опроса ИА REGNUM вырисовывается довольно четкая, хоть и мрачная картина. Подавляющее большинство россиян одновременно считают, что пенсионный возраст повышать не надо, что правительство делает это в своих интересах, а не для людей или для страны, и что Государственная дума и президент России поддержат этот закон. То есть, по мнению подавляющего большинства граждан России, не только правительство, но и Дума, и даже президент — действуют против народа, в каких-то своих интересах, с народными чаяниями никак не связанными.

Между тем более 80% граждан уверены, что перед принятием решений, подобных повышению пенсионного возраста, хорошо бы спросить мнение тех, кого оно непосредственно затронет. И 90% приняли бы участие в референдуме по такому вопросу.

Итоги голосования на таком гипотетическом референдуме тоже вполне предсказуемы — только 16% готовы поддержать повышение пенсионного возраста, остальные 84% проголосовали бы против.

Загвоздка в том, что референдум по этой теме провести невозможно. Еще в 2008 году был принят закон, предполагающий запрет на проведение плебисцитов, которые затрагивают вопросы, относящиеся к компетенции федеральных органов власти. А повышение пенсионного возраста — как раз такой вопрос. Власть этим документом узаконила свой отрыв от народа, и результаты нынешнего опроса еще раз свидетельствуют о том, зачем это было сделано: для того чтобы беспрепятственно проводить антинародные меры, отрезая народу путь к управлению ситуацией.

Российское правительство таким образом применяет формат, в котором не только государство — это оно, то есть правительство, но и источник власти — совсем не народ, несмотря на то, что Конституция РФ прямо утверждает обратное. Еще один шаг к узурпации власти, разрыву с народом не добавляет государству силы. Мало того, в нынешней неспокойной международной обстановке это делает государство менее устойчивым перед лицом внешних вызовов. Так как будем отвечать на антироссийские санкции, антинародными мерами?