Состояние извлечённого из-под завалов младенца в Магнитогорске тяжёлое

Магнитогорск, Челябинская область, , 16:24 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области состояние извлечённого из-под завалов малыша медики оценивают как тяжёлое. У 10-месячного ребёнка травма головы и обморожение, сообщают СМИ.

Мальчик находится в местной больнице. В Магнитогорск выехала бригада лучших врачей-реаниматологов, главный неонатолог Челябинской области. При необходимости ребёнка эвакуируют в Москву для оказания дальнейшей медпомощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2019 года в Магнитогорске произошло обрушение подъезда в многоэтажке. Причиной называют взрыв бытового газа. Жертвами числятся восемь человек. Сегодня, 2 января, когда спасатели заявили о принятом решении о приостановлении поисковых работ из-за реальной угрозы дальнейшего обрушения части здания и проведения демонтажных работ доя устранения опасности, из-под завалов удалось извлечь живого малыша в возрасте до одного года.

Спасатели услышали плач и начали работы по извлечению малыша. Младенца спасло то, что он находился в кроватке и был тепло укатан, отметили в администрации Магнитогорска. Чиновники называют извлечение живого ребёнка из-под завалов спустя более суток после ЧП новогодним чудом.

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