Тюменский губернатор выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске

Тюмень, , 16:03 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор направил телеграмму с соболезнованиями главе Челябинской области Борису Дубровскому. Наряду со словами сочувствия, а телеграмме говорится и готовности оказать помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Тюменской области.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске Челябинской области произошло частичное обрушение многоэтажного дома из-за взрыва бытового газа.

«Выражаю глубокие соболезнование семьям погибших при обрушении дома в Магнитогорске, всем жителям Челябинской области! Тюменцы сопереживают и сочувствуют всем, кто потерял родных и близких в этой трагедии. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Глава Тюменского региона сообщил о готовности оказать Челябинской области необходимую помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-под завалов извлечены тела восьми человек. 2 января, когда миновало более суток спустя ЧП, спасателям удалось извлечь из-под завалов живого младенца. В горадминистрации Магнитогорска этот факт назвали новогодним чудом.

1−2 января в храмах Челябинской области проходят панихиды по жертвам обрушения. 2 января объявлен днём траура. В регионе введён режим ЧС.