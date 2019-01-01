Власти Оренбуржья помогут в организации похорон семи жертв пожара в Орске

Оренбург, , 15:49 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Юрий Берг поручил главам Адамовского района, городов Орска и Новотроицка, а также Гайского городского округа (где живут родственники погибших из-за пожара в Орске) оказать людям помощь в организации похорон семи жертв пожара и подключить к работе социальные службы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Кроме того, глава региона дал указание усилить пожарно-профилактическую работу на территории Оренбуржья. Особое внимание уделить многодетным семьям, семьям социального риска, одиноким и престарелым гражданам. Необходимо подвергнуть проверке состояние пожарных извещателей в домах и квартирах, систем газоснабжения и печного отопления. Юрий Берг потребовал незамедлительную реакцию со стороны чиновников. Отчёт о проделанной работе главы муниципальных образований должны держать уже в первой половине 2 января.

Напомним, утром 1 января в Орске в результате пожара в частном доме погибли семь человек, среди которых трое детей в возрасте от пяти месяцев до шести лет. По предварительным данным, причиной смертельной трагедии стала неисправность электрооборудования.

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