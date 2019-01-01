Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста

Москва, , 15:27 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена. Об этом Собянин написал сегодня, 1 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По словам Собянина, данное происшествие, в результате которого в больницах оказались 12 человек, будет тщательно расследовано, но «уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку».

«Поручил департаменту культуры уволить директора парка. Хотя должен сказать, что это решение для меня непростое», — написал Собянин.

Также столичный градоначальник уточнил, что в больницах с травмами различной степени тяжести из-за данного происшествия оказались 12 человек. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация до 500 тыс. рублей. Всего в результате обрушения пострадали 22 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь в столичном парке Горького как всегда было много народу. Гуляющие собрались перед большим плазменным экраном, на котором транслировался бой кремлевских курантов, символизирующий наступление Нового года. Люди также собрались на деревянном мосту, установленном над ледовым катком. Один из пролетов моста не выдержал и рухнул под тяжестью собравшихся на нем людей.

Что касается Марины Люльчук, то она стала директором парка Горького в октябре 2016 года. До этого она возглавляла госучреждение «Объединённая дирекция «Мосгорпарк».