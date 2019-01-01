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Глава Челябинской области навестил пострадавшего от взрыва подростка

Общество

Губернатор Борис Дубровский отправился в детскую больницу, чтобы поддержать земляка

Глава Челябинской области навестил пострадавшего от взрыва подростка
Иллюстрация: Gubernator74.ru
Борис Дубровский посетил в больнице пострадавших магнитогорцев

Магнитогорск, Челябинская область, 1 января 2019, 15:09 — REGNUM  В Челябинской области губернатора ежечасно информируют о состоянии госпитализированных горожан, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске. Глава региона находится на месте трагедии и в первой половине дня 1 января посетил раненых в больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В частности, губернатор Борис Дубровский навестил 13-летнего подростка. Из отрывков воспоминаний мальчик рассказал губернатору, как всё произошло. Подросток жил на третьем этаже разрушенного здания. Глава региона пожелал школьнику скорейшего выздоровления и вручил подарок — ноутбук.

Добавим, что 31 декабря мальчика навестил президент России Владимир Путин.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Магнитогорска, у 13-летнего ребёнка зафиксированы сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, грудной клетки и живота, обморожение ступней. В настоящее время он чувствует себя хорошо, жалоб нет, с ним работает психолог.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года из-за взрыва бытового газа обрушился целый подъезд десятиэтажного дома в Магнитогорске. По данным областного ГУ МЧС, по состоянию на 12:00 местного времени (10:00 мск), в больницы были доставлены пять человек.

Из-под завалов извлечены тела восьми жителей. Неизвестна судьба 36 граждан. 2 января в регионе объявлен траур.

Читайте ранее в этом сюжете: На месте трагедии в Магнитогорске работают более 40 психологов

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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