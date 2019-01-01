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На месте трагедии в Магнитогорске работают более 40 психологов

Общество

Психологическую помощь пострадавшим от взрыва оказывают специалисты из Магнитогорска, Екатеринбурга, Челябинска, Москвы

Магнитогорск, Челябинская область, 1 января 2019, 14:47 — REGNUM  В Магнитогорске на месте трагедии работают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России, а также психологи из Екатеринбурга и Челябинска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Первыми на место трагедии прибыли местные психологи, затем на подмогу коллегам пришли специалисты из других городов. В настоящее время работают более 40 сотрудников, открыты три горячие линии (в Магнитогорске, Челябинске и Москве), организована психологическая помощь на месте происшествия, в пункте временного размещения и при сопровождении процедуры опознания.

По состоянию на 11:00 местного времени (09:00 мск), на телефоны горячей линии поступило более 1,5 тысячи звонков со всей России. Люди интересуются судьбой близких и знакомых, а также предлагают свою помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 января в Магнитогорске произошло частичное обрушение жилого многоэтажного дома из-за взрыва бытового газа. Из-под завалов извлекли тела восьми человек. В регионе введён режим ЧС, 2 января объявлен днём траура. Неизвестной остаётся судьба нескольких десятков людей.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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