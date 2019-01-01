В Магнитогорске открыт пункт гуманитарной помощи для пострадавших от взрыва

Магнитогорск, Челябинская область, , 14:31 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области организована работа пункта выдачи гуманитарной помощи для жителей дома №164 по проспекту Карла Маркса, пострадавшего в результате взрыва бытового газа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Спецпункт работает на базе школы № 14 в кабинете №2. Волонтёры принимают пострадавших с 08:00 до 20:00 местного времени (06:00 — 18:00 мск).

По данным СМИ, необходимые вещи уже получили десятки пострадавших от взрыва жителей многоэтажки по проспекту Карла Маркса. Наряду с волонтёрами в пункте выдачи гуманитарной помощи работают священники. Вопросы, с которыми пострадавшие горожане обращаются к волонтёрам, касаются бесплатной еды, вещей и выплат.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного дома по проспекту Карла Маркса. Причиной назван взрыв бытового газа. Во время разбора завалов извлечены тела восьми человек. В регионе объявлен режим ЧС. 2 января станет днём траура. В храмах проходят панихиды по жертвам обрушения.

Местные власти заявили, что помогут с жильём всем, кто лишился крова в результате трагедии. Как только стало известно о трагедии, жители Челябинской области и соседних регионов несли в специальные штабы тёплые вещи, средства личной гигиены, воду, высказывали слова поддержки по телефонам горячих линий. Администрация Магнитогорска объявила сбор пожертвований для пострадавших.

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