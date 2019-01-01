Глава Пскова выразил соболезнования жителям Магнитогорска: Сил и мужества!

Псков, , 14:19 — REGNUM Глава Пскова Иван Цецерский от имени псковичей выразил слова соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске.

«Вторые сутки мы с болью, тревогой и надеждой следим за ходом поисково-спасательной операции в Магнитогорске. От имени псковичей хочу выразить слова соболезнования и поддержки родственникам погибших и всем тем, кто еще не знает о судьбе своих близких в эти тяжелые минуты», — цитирует главу города пресс-служба Пскова.

«Мы надеемся, что спасатели как можно быстрее смогут продолжить поиск пропавших после исключения угрозы повторного обрушения. Сил и мужества потерявшим своих близких в этой ужасной трагедии, а выжившим — скорейшего выздоровления!» — сказал Иван Цецерский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд одного из жилых домов. Причиной стал взрыв газа. Из-под завалов извлечены тела восьми погибших, судьба 36 человек остаётся неизвестной. 2 января в Челябинской области станет днём траура.

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