Вторник, 1 Января 2019 года
14:20:51 МСК

Глава Пскова выразил соболезнования жителям Магнитогорска: Сил и мужества!

Общество

В связи с трагедией в Челябинской области

Псков, 1 января 2019, 14:19 — REGNUM  Глава Пскова Иван Цецерский от имени псковичей выразил слова соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске.

«Вторые сутки мы с болью, тревогой и надеждой следим за ходом поисково-спасательной операции в Магнитогорске. От имени псковичей хочу выразить слова соболезнования и поддержки родственникам погибших и всем тем, кто еще не знает о судьбе своих близких в эти тяжелые минуты», — цитирует главу города пресс-служба Пскова.

«Мы надеемся, что спасатели как можно быстрее смогут продолжить поиск пропавших после исключения угрозы повторного обрушения. Сил и мужества потерявшим своих близких в этой ужасной трагедии, а выжившим — скорейшего выздоровления!» — сказал Иван Цецерский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд одного из жилых домов. Причиной стал взрыв газа. Из-под завалов извлечены тела восьми погибших, судьба 36 человек остаётся неизвестной. 2 января в Челябинской области станет днём траура.

Читайте также: В Магнитогорске пострадавшим от взрыва помогут с жильём

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить