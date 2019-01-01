Новгородская область предложила помощь пережившим трагедию в Магнитогорске

Великий Новгород, , 14:02 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин направил телеграмму губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, в которой выразил соболезнования в связи трагедией в Магнитогорске, где 31 декабря в многоквартирном жилом доме произошёл взрыв бытового газа.

«От себя лично и от жителей Новгородской области выражаю искренние соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске. Между нашими регионами тысячи километров, но известие о гибели людей в последний день уходящего года не оставило равнодушным ни одного новгородца», — говорится в телеграмме.

Андрей Никитин просит челябинского губернатора передавать слова поддержки родственникам и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Понимая, насколько важна сейчас помощь пережившим трагедию, будем рады принять в дни Рождественских праздников в нашем древнем Великом Новгороде магнитогорских детей и их родителей», — говорится в телеграмме от главы Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки в Магнитогорске. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, из-под завалов извлекли тела восьми человек. Остаётся неизвестной судьба 36 человек. В Челябинской области объявлен режим ЧС, а 2 января станет днём траура.

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