Во всех храмах Челябинской области проходят панихиды по жертвам обрушения

Магнитогорск, Челябинская область, , 13:47 — REGNUM В Челябинской области по благословению управляющего Челябинской и Миасской епархией Преосвященного епископа Григория во всех храмах Челябинской епархии 1 и 2 января пройдут службы с поминовением пострадавших в магнитогорской трагедии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Челябинской митрополии.

Напомним, 31 декабря из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки в Магнитогорске. По данным ГУ МЧС по региону, из-под завалов извлекли тела восьми человек. Остаётся неизвестной судьба 36 человек. В Челябинской области объявлен режим ЧС, а 2 января станет траурным днём.

Епископ Челябинский и Миасский Григорий отметил, что с болью воспринял известие о трагедии, произошедшей в Магнитогорске:

«Искренне сочувствую пострадавшим. Молюсь за всех, кто погиб, а их родственникам приношу соболезнования. Людям, которые нуждаются в помощи, священнослужители Магнитогорской епархии обязательно окажут духовную поддержку и помощь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, областная власть предложила жителям Магнитогорска, чьи квартиры пострадали из-за взрыва, помощь с жильём: бесплатное общежитие или компенсацию за аренду квартир.

Добавим, в настоящее время принято решении о приостановке разбора завалов из-за опасности обрушения части здания. Примерно сутки потребуются для того, чтобы срезать нависшие конструкции седьмого подъезда и устранить угрозу обрушения. Затем поисковые работы возобновятся.

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