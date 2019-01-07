Битва за экологию Подмосковья будет проиграна

Евгений Цоц, , 11:15 — REGNUM

В Москве состоялся диалог приятных людей, которые борются с проблемами экологии Московской области. На круглом столе 14 ноября обсуждали леса, которые вырубают с неведомым прежде чудовищным размахом. Жаловались в основном дачники. Владельцы ещё советских дач возле леса, или те, кому риэлтор продал загородный участок в зеленой зоне. А потом вдруг лес вырубается, земля под ним нарезается, вместо деревьев и кустов вырастают новые дачи и дома. В особенно неприятных случаях соседом может стать целое промышленное предприятие.

Среди жертв такой экспансии оказываются бессильны даже наделенные властью люди, например, глава Гагаринского района Москвы Елена Русакова, чья дача расположена между Ивантеевкой и Королёвом. В её садовом товариществе даже пытались отстоять права через суд, но не очень удачно.

Некоторые участники казались полны решимости бороться с властью, собирать рабочие группы, искали юридическое обоснование своей правоты и называли действия своих оппонентов «махинациями», жалуясь, что такое мнение не поддерживают в правоохранительных органах. Как объяснил суть проблемы адвокат и общественник Дмитрий Трунин, многие леса Подмосковья стали незаметными для глаза чиновников из-за проблем в законодательстве, не предусмотревшем когда-то тонкости при расформировании коллективных хозяйств. Теперь же этих насаждений вроде бы нет, соответственно, землей под ними можно распоряжаться под надобности строителей.

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Другими словами, целой армии правоохранителей и чиновников существованию проблемы проще отказать. Тем более, интересы экологов здесь сталкиваются с обратной, более мощной силой — выгодой застройщиков и торговцев недвижимостью и, главное, нереализованной потребностью миллионов людей в улучшении жилищных условий. Из-за этого они соглашаются и на худшую экологию, и на неудобства района. Ведь не секрет, что подмосковные дачи, чащи всего, — это комфортное дорогостоящее жилье.

Давайте будем честны: Подмосковье и дальше продолжит застраиваться невероятно быстрыми темпами, как бы этому не противились экологи и как бы это не ухудшало качество жизни всех, кто уже там живет. И остановится лишь тогда, когда среда станет ещё более невыносимой, чем условия российской провинции, откуда бегут люди, а уровень стресса в подмосковных дачах не сравняется с городской застройкой. Сколько бы усилий не вкладывали активисты на отстаивание прав, впереди их ждут лишь локальные победы.

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Похожие проблемы и у столицы, где пусть серые, но раздольные советские пятиэтажки по программе реновации меняют на разноцветные скворечники с узкими дворами без живой природы. Где вырубаются и застраиваются «пустыри», которые жители считали скверами и зонами отдыха, спасаясь с их помощью от непростой московской реальности.

Москва и Ближнее Подмосковье, через власть и бизнес, сжимают каждого жителя по миллиметру, словно пружину, заставляя ограничивать себя в свободе и пространстве, меняя их на комфорт и блеск. К чему это приведет, к эволюции человека как вида, адаптированного к ограниченному пространству и стрессу, или к одномоментному разжатию?