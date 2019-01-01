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В Магнитогорске пострадавшим от взрыва помогут с жильём

Общество

Региональная власть предложила два варианта помощи жителям многоэтажного дома в Магнитогорске, подъезд которого обрушился из-за взрыва газа

Магнитогорск, Челябинская область, 1 января 2019, 13:03 — REGNUM  В Магнитогорске Челябинской области чиновники предложили жителям многоэтажки, пострадавшей от взрыва, помощь с жильём. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, есть два варианта предоставления помощи.

Жители, чьи квартиры пострадали от взрыва, смогут получить поддержку на выбор: компенсацию за съём жилья в течение трёх месяцев на сумму до 15 тысяч рублей в месяц или временно переехать в общежитие, где предусмотрено бесплатное проживание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов. Причиной стал взрыв газа. Из-под завалов извлечены тела восьми человек. Судьба 36 граждан остаётся неизвестной. 2 января в регионе объявлен траур.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области 2 января объявлен днём траура

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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