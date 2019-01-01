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В Челябинской области 2 января объявлен днём траура

Общество

В память о жертвах обрушения части многоэтажного жилого дома в регионе будут приспущены государственные флаги РФ и флаги Челябинской области, отменены развлекательные мероприятия

Магнитогорск, Челябинская область, 1 января 2019, 12:47 — REGNUM  В Челябинской области 2 января объявлен днём траура. Распоряжение подписал губернатор Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

На всей территории региона будут приспущены государственные флаги РФ и флаги Челябинской области. Учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря 2018 года из-за взрыва газа в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске произошло обрушение подъезда. На данный момент из-под завалов извлекли тела восьми человек. Судьба еще 36 жителей неизвестна.

В ГУ МЧС по региону заявили о том, что разбор завалов и поисковые работы придётся приостановить примерно на стуки. Причиной такого решения стала реальна угроза дальнейшего обрушения части здания. После того, как будут срезаны нависающие конструкции седьмого подъезда и снята опасность обрушения, поисковые работы возобновятся.

Читайте ранее в этом сюжете: В Магнитогорске на сутки приостановят разбор завалов рухнувшего подъезда

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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