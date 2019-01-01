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Пермский школьник получил новогодний подарок от президента

Общество

14-летний пермяк отправил к Новому году президенту собственноручно нарисованный портрет главы государства, а в ответ получил от Владимира Путина поздравление и сладкий подарок

Пермь, 1 января 2019, 12:12 — REGNUM  В Перми 14-летнему школьнику вручили новогодний подарок от президента России. Это стало ответом на поздравление юного пермского художника в адрес главы государства, сообщают СМИ.

Восьмиклассник отправил в Новому году Владимиру Путину портрет президента, который нарисовал сам. Такой подарок получил оперативный отклик. Как сообщает пресс-служба государственного федерального инспектора по Пермскому краю, в приёмную президента РФ в Прикамье пришла поздравительная открытка из Кремля. Владимир Путин поздравил с наступающим праздником ученика школы №44.

Юному художнику вручили фотографию президента России с личным автографом Путина и сладкий подарок.

«Пусть 2019 год будет для тебя успешным. Пусть сбудутся все твои мечты. Но для этого нужно старательно учиться, настойчиво стремиться к поставленной цели, ценить дружбу и своих товарищей. Любить Родину. И тогда, убежден, все обязательно получится. В добрый час!», — отметил президент в поздравлении.

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