Пермский школьник получил новогодний подарок от президента

Пермь, , 12:12 — REGNUM В Перми 14-летнему школьнику вручили новогодний подарок от президента России. Это стало ответом на поздравление юного пермского художника в адрес главы государства, сообщают СМИ.

Восьмиклассник отправил в Новому году Владимиру Путину портрет президента, который нарисовал сам. Такой подарок получил оперативный отклик. Как сообщает пресс-служба государственного федерального инспектора по Пермскому краю, в приёмную президента РФ в Прикамье пришла поздравительная открытка из Кремля. Владимир Путин поздравил с наступающим праздником ученика школы №44.

Юному художнику вручили фотографию президента России с личным автографом Путина и сладкий подарок.

«Пусть 2019 год будет для тебя успешным. Пусть сбудутся все твои мечты. Но для этого нужно старательно учиться, настойчиво стремиться к поставленной цели, ценить дружбу и своих товарищей. Любить Родину. И тогда, убежден, все обязательно получится. В добрый час!», — отметил президент в поздравлении.