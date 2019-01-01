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В ледовом городке Перми Новый год отметили 30 тысяч гостей

Общество

В новогоднюю полночь по местному и московскому времени небо озарили два фейерверка

В ледовом городке Перми Новый год отметили 30 тысяч гостей
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Ледовый городок

Пермь, 1 января 2019, 11:54 — REGNUM  В Перми в новогоднюю ночь на площадке ледового городка «Ветер с востока» собралось 30 тысяч человек, чтобы отпраздновать Новый год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской администрации. Шоу-программа началась в 23:300 по медному времени (21:30 мск) и длилась до четырёх часов утра 1 января.

В честь Нового года в небо запустили два праздничных фейерверка с разницей в два часа, отметив Новый год по местному и московскому времени. Световое шоу стало ярким событием.

В течение новогодней ночи также работали и городской каток, и большая горка у монумента «Героям фронта и тыла». Провести праздник на льду решили более 2 тысяч гостей, а в местном кафетерии было выпито больше 200 литров чая.

Напомним, крупнейший ледовый городок Пермского края возведён на новом месте — у Театра-Театра. В новом 2018−2019 году его оформили в восточном стиле, посвятив культуре Японии, Китая и Кореи. Для строительства потребовалось более 1 кубометров льда. Площадь ледового комплекса составила 1,5 тыс. квадратных метров.

Архитектурный ансамбль представляет собой фантазийный комплекс построек, среди которых есть посвящения одному из главных символов Востока — Великой Китайской стене, а также величию японских замков, изобретению шёлка и культуре чайных церемоний, национальному театру и восточной философии. Горку «Театр Кабуки» дополняют ледовые актёры театра, вершину горки «Чайная церемония» — изящный чайничек, горка «Терракотовый воин» выполнена в виде большого трёхметрового воина.

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