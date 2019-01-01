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Вонные в США извинились за неудачную шутку в соцсетях

Общество

Шутка вызвала шквал критики со стороны пользователей соцсетей

Вашингтон, 1 января 2019, 08:56 — REGNUM  За неудачную шутку в соцсети извинилось стратегическое командование вооруженных сил США. Сообщение было размещено 1 января в аккаунте ведомства в Twitter.

В преддверии наступления Нового года военные разместили в соцсети сообщение, в котором обещали «уронить что-то побольше», чем новогодний праздничный шар, церемония опускания кторого традиционно проходит на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в последние секунды уходящего года.

Сообщение в соцсети сопровождалось видео с записью самолётов B — 2, сбрасывающих бомбы.

Шутка вызвала шквал критических комментариев со стороны пользователей соцсетей. Военные вняли критике и спустя некоторое время сообщение было удалено.

Взамен появилось новое сообщение, в котором военные признают ошибку и приносят свои извинения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поздравлении жителям России, которое опубликовал в своём Twitter председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

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