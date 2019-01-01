Глава МИД Украины расстроен советскими фильмами в новогоднем эфире

Киев, , 07:57 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в новогоднюю ночь был расстроен тем, что в эфире украинского телевидения было слишком много советских фильмов. Об этом он написал сегодня, 1 января, на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Климкин, готовясь к встречи Нового года он переключал телеканалы и с сожалением констатировал, что в эфире украинского телевидения на Новый год было слишком много советских фильмов, но все же меньше, чем в минувшем году.

«Как и год назад, готовлю домашний майонез и переключаю каналы. Есть две новости: плохая — советских фильмов в новогоднем эфире все еще много, а хорошая — их все же меньше», — пишет Климкин.

Также министр иностранных дел Украины выразил надежду, что за прошедший год украинские граждане стали «ещё хоть менее советскими».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в октябре 2018 года на Украине вступил в силу закон о квотах украинского языка на телевидении. Согласно этому закону, 75% вещания украинских телеканалов должно осуществляться на украинском языке.