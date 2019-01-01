Олег Кононенко записал новогоднее обращение на борту МКС

Москва, , 07:39 — REGNUM Российский космонавт Олег Кононенко записал новогоднее поздравление на борту Международной космической станции. Видео опубликовано пресс-службой госкорпорации «Роскосмос».

"В новогоднюю ночь мы особенно остро чувствуем и понимаем, как важен для нас дом, семья и счастье близких. Как неповторим мир, который нас окружает. Давайте беречь этот мир и всё, что в нём есть, и наслаждаться каждой его минутой. И ещё, давайте мечтать, ведь мечты сбываются. С Новым годом!», — поздравил Кононенко жителей Земли от лица экипажа МКС.

Космонавт отметил, что прошедший год стал юбилейным для МКС. Он добавил, что за время работы 58 экспедиций экипажи станции стали одной большой орбитальной семьёй.

Напомним, первым элементом МКС стал функционально-грузовой блок «Заря», который был выведен на орбиту 20 ноября 1998 года. 7 декабря к «Заре» был пристыкован модуль «Юнити», а 10 декабря 1998 года внутрь станции вошли космонавт Сергей Крикалёв и астронавт Роберт Кабана.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря командир экспедиции МКС-57 астронавт Александр Герст передал полномочия по управлению станцией командиру экспедиции МКС-58 Олегу Кононенко.