Петербуржцы дождались новогоднего салюта с пляжа

Санкт-Петербург, , 06:40 — REGNUM Многие тысячи жителей и гостей Санкт-Петербурга вышли на улицы Северной столицы, чтобы встретить 2019 год. Этому способствовала ночная работа метрополитена и нескольких маршрутов наземного общественного транспорта, а также достаточно комфортная погода, с лёгким морозцем около минус двух градусов.

Кроме того, еще с вечера и до пяти часов утра главная городская магистраль — Невский проспект — стала пешеходной.

Праздничная концертная программа была организована сразу в трех точках — на Дворцовой площади, на Невском проспекте у Большого Гостиного двора и на пешеходной Малой Конюшенной улице.

На главной городской площади состоялся большой концерт, в котором выступили участники популярных телевизионных песенных конкурсов и другие артисты.

Логическим завершением праздничной ночи стал салют с пляжа Петропавловской крепости. Его огни украсили январское небо Петербурга ровно в три часа ночи.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», множество людей собрались на стрелке Васильевского острова, на Дворцовом и Троицком мостах, на набережных Невы, чтобы увидеть небольшое пиротехническое шоу.

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