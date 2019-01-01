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Петербуржцы дождались новогоднего салюта с пляжа

Общество

Праздничные гуляния в центре Петербурга завершились

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Петербуржцы дождались новогоднего салюта с пляжа
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодний салют 2019 в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 января 2019, 06:40 — REGNUM  Многие тысячи жителей и гостей Санкт-Петербурга вышли на улицы Северной столицы, чтобы встретить 2019 год. Этому способствовала ночная работа метрополитена и нескольких маршрутов наземного общественного транспорта, а также достаточно комфортная погода, с лёгким морозцем около минус двух градусов.

Кроме того, еще с вечера и до пяти часов утра главная городская магистраль — Невский проспект — стала пешеходной.

Праздничная концертная программа была организована сразу в трех точках — на Дворцовой площади, на Невском проспекте у Большого Гостиного двора и на пешеходной Малой Конюшенной улице.

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Гуляющие в Новый год на Невском проспекте
Дарья Драй © ИА REGNUM
Гуляющие в Новый год на Невском проспекте

На главной городской площади состоялся большой концерт, в котором выступили участники популярных телевизионных песенных конкурсов и другие артисты.

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Уличный фейерверк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Уличный фейерверк

Логическим завершением праздничной ночи стал салют с пляжа Петропавловской крепости. Его огни украсили январское небо Петербурга ровно в три часа ночи.

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Новогодний салют в небе Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодний салют в небе Петербурга

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», множество людей собрались на стрелке Васильевского острова, на Дворцовом и Троицком мостах, на набережных Невы, чтобы увидеть небольшое пиротехническое шоу.

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Новогодний салют дали с пляжа у Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодний салют дали с пляжа у Петропавловской крепости

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Читайте ранее в этом сюжете: Метро Петербурга в новогоднюю ночь пустит пассажиров не во все вестибюли

regnum author Дарья Драй
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