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В РПЦ назвали «Иронию судьбы» доброй сказкой

Общество

По словам Владимира Легойды, мнение митрополита Марка в РПЦ разделяют не все

Москва, 1 января 2019, 02:18 — REGNUM  Мнение митрополита Рязанского и Михайловского Марка о художественном фильме «Ирония судьбы» не является мнением всех представителей РПЦ, заявил Владимир Легойда, глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, передает 1 января РБК.

Комментируя высказывание митрополита Марка о фильме, который по традиции показывают в России 31 декабря, Легойда сказал, что «Ирония судьбы» — это «прекрасная и добрая новогодняя сказка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря митрополит Марк в своем обращении к прихожанам раскритиковал фильм «Ирония судьбы». Он отметил, что скрытая в глубинах ленты идея «не является положительной», и это кино пропагандирует ложные ценности.

Читайте ранее в этом сюжете: Митрополит Рязанский раскритиковал фильм «Ирония судьбы»

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Православие
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