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После ЧП в Магнитогорске спасатели опасаются дальнейшего обрушения дома

Общество

С целью прослушивания места обрушения проводится «минута тишины»

После ЧП в Магнитогорске спасатели опасаются дальнейшего обрушения дома
Иллюстрация: Gubernator74.ru
Обрушившийся подъезд дома в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, 1 января 2019, 01:34 — REGNUM  Существует угроза дальнейшего обрушения дома в городе Магнитогорске (Челябинская область), сообщил Дмитрий Лебедев, глава регионального отделения 2 ОФПС (Отряд федеральной противопожарной службы), сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Комментируя спасательные работы на месте ЧП в Магнитогорске, где погибли люди в результате взрыва бытового газа, Лебедев заявил:

«Существует угроза дальнейшего обрушения здания».

По его словам, работа ведется посменно, завалы разбирают «буквально в ювелирном режиме», безостановочно работают кинологи. Для спасения людей предпринимается все возможное.

«С целью прослушивания места обрушения проводится «минута тишины», — добавил Лебедев.

Напомним, обрушение части жилого многоквартирного дома в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря. Причина — взрыв газа. В результате, по официальным данным, погибли четыре человека, хотя СМИ сообщают о семи. Разрушено 26 квартир, в которых жили в общей сложности 46 человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, продолжается разбор завалов и поиск людей, оказавшихся под обломками здания. Власти Челябинской области обратились ко всем, кто помогает магнитогорцам справиться с последствиями беды, со словами благодарности.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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