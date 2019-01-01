Глава Челябинской области сделал заявление после трагедии в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, , 01:11 — REGNUM Слова благодарности выразил губернатор Челябинской области Борис Дубровский всем, кто помогает пострадавшим в трагедии в городе Магнитогорске, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

В связи с гибелью людей в Магнитогорске губернатор обратился к жителям города и всего Южного Урала:

«Спасибо вам за сочувствие и поддержку, спасибо за помощь, спасибо волонтерам, спасибо тем, кто помогал распространять оперативную информацию из штаба, спасибо всем, кто привозил пострадавшим и спасателям еду, воду, предлагал жилье».

Дубровский пообещал, что тем, кто остался без крова, предоставят постоянное жилье, а семьям погибших и пострадавших — материальную помощь. Он сказал, что на места ЧП, несмотря на сложные условия, работают спасатели, в том числе несколько бортов со специалистами отрядов «Лидер» и «Центроспас».

Напомним, ранним утром 31 декабря в Магнитогорске частично обрушился дом — из-за взрыва бытового газа. По последним данным, погибли семь человек, хотя официально заявлено о четырех жертвах.

26 квартир разрушено, продолжаются спасательные работы. Пять человек, в том числе одного ребенка, удалось спасти. На место ЧП выехал президент России Владимир Путин.

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