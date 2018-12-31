Активисты ОНФ работают на месте трагедии в Магнитогорске

Челябинск, , 22:01 — REGNUM В связи с трагедией сопредседатели Центрального штаба ОНФ и все представители Народного фронта выражают соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия.

Руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев призвал активистов Народного фронта во всех регионах перечислить посильную помощь пострадавшим. «Безусловно, каждому пострадавшему человеку понадобится материальная помощь. Мы должны сплотиться в этой сложной ситуации и сделать все возможное, чтобы помочь нашим гражданам», — заявил Развожаев.

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Региональное отделение ОНФ в Челябинской области присоединилось к работе оперативного штаба по оказанию помощи пострадавшим.