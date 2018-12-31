Тамбовский губернатор закрыл оба мусорных полигона в Никифоровском районе

Тамбов, , 20:08 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня на встрече с представителями Никифоровского района заявил, что оба местных мусорных полигона будут исключены из территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами и работать не будут, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Проект рекультивации одного из них, полигона «Бастион», будет разработан в ближайшее время.

В последний день уходящего года губернатор Александр Никитин, отложив все личные дела, встретился с инициативной группой жителей Никифоровского района, отстаивающих закрытие мусорного полигона «Бастион». Он поблагодарил их за то, что смогли сегодня приехать в Тамбов.

«Сегодня мы ставим жирную точку в вопросе мусорных полигонов в Никифоровском районе. Полигон «Бастион» закрыт и будет рекультивирован. А реконструированный полигон компании «ТСК» не будет введен в эксплуатацию. Кроме того, оба полигона будут исключены из территориальной схемы обращения с отходами», — сказал губернатор.

Жители Никифоровского района очень переживают из-за сложившейся ситуации. Переживают и представители инициативной группы. Они не скрывают свои эмоции ни на митингах, ни при разговоре с губернатором.

«Мы уже отчаялись, что нас услышат. Все жители района очень волнуются. Это архиважная для нас проблема. Мы хотим дышать чистым воздухом, пить чистую воду, растить здоровых детей», — подчеркнула представитель инициативной группы Валентина Редченко.

Глава региона разделяет эту обеспокоенность. Более того, он рассказал, что в полутора километрах от его дома в Мичуринске, если считать по прямой, находится старая свалка, которая сейчас закрыта и подлежит рекультивации, поэтому он прекрасно понимает никифоровцев.

«Я буду отстаивать интересы людей. Это для меня — самое важное», — заверил губернатор.

И чтобы развеять все сомнения жителей района, он предложил подписать протокол, в котором подробно изложены шаги по дальнейшему развитию ситуации, указаны конкретные сроки решения каждой проблемы, назначены ответственные лица. «Моя позиция принципиальная и бесстрастная, и она изложена здесь», — подчеркнул Александр Никитин.

Представитель инициативной группы Ольга Четырина подчеркнула, что жителей особенно волнует вопрос расторжения договора аренды на земельный участок, заключенный с компанией «ТСК», на котором находится мусорный полигон. Губернатор поручил своему первому заместителю Олегу Иванову рассмотреть вопрос одностороннего расторжения договора аренды данного земельного участка.

Он сказал, что не просто открыт к диалогу — досконально разберется в сложившейся ситуации, сделает соответствующие выводы, опираясь, в том числе, и на оценку контрольно-надзорных органов, которые сейчас ведут свою проверку.

«Губернатор подарил нам надежду. Мы очень благодарны ему за то, что он нас услышал», — сказала после встречи Валентина Редченко.

Александр Никитин отметил, что сегодняшняя встреча — это только начало. После праздников он обязательно посетит Никифоровский район, еще раз встретится с представителями инициативной группы, другими жителями территории, будет внимательно следить за тем, чтобы все возникающие вопросы решались оперативно, а весь негатив, связанный с работой мусорного полигона «Бастион», остался в уходящем году.