Калужане соболезнуют родным и близким погибших в Магнитогорске

Калуга, , 17:14 — REGNUM Губернатор и правительство Калужской области выражают искренние соболезнования жителям Челябинской области в связи с гибелью жителей Магнитогорска при взрыве бытового газа, сообщили 31 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«Эта трагедия болью отозвалась в сердцах жителей Калужской области. Калужане искренне сочувствуют родным и близким погибших, желают скорейшего выздоровления всем пострадавшими, сил и терпения пережившим трагедию. Светлая память всем ушедшим из жизни», — говорится в соболезновании.

Как ранее сообщало, ИА REGNUM, сегодня, 31 декабря, в 6:10 в городе Магнитогорске Челябинской области произошёл взрыв газа в многоквартирном доме. От взрыва рухнул седьмой подъезд. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Спасатели разбирают завалы и ищут людей, которые могли оказаться под обломками. Тем временем местные власти решают вопрос с жильём для сотен людей, которые остались без крова.

В Магнитогорск прибыл президент России Владимир Путин. На месте он встретится с пострадавшими, с родственниками погибших и с руководством Челябинской области. Глава государства уже заслушал информацию о взрыве газа в жилом доме и поручил оказать людям помощь. По последним данным МЧС России судьба 35 людей пока неизвестна. Четыре человека погибли.