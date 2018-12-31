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Концерт в честь Ким Чен Ына прошёл в столице Северной Кореи

Общество

На праздничном мероприятии присутствовали представители высшего руководства Корейской Народно-Демократической Республики

Концерт в честь Ким Чен Ына прошёл в столице Северной Кореи
Иван Шилов © ИА REGNUM
Северная Корея

Пхеньян, 31 декабря 2018, 16:24 — REGNUM  Праздничный концерт в честь семилетия назначения председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына на пост верховного главнокомандующего Корейской народной армии (КНА) состоялся в столице Северной Кореи, городе Пхеньяне. Об этом 31 декабря сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Концерт прошёл в пхеньянском художественном театре «Пхонва». На мероприятии присутствовали представители высшего руководства страны.

Перед собравшимися выступил ансамбль песни и танца Корейской народной армии. В честь главы КНДР прозвучали музыкальные композиции «Здоровья желаем верховному главнокомандующему» и «Гимн полководцу Ким Чен Ыну».

Напомним, что Ким Чен Ын был стал верховным главнокомандующим КНДР в 2011 году, после смерти своего отца, Ким Чен Ира, от сердечного приступа. В 2012 году Ким Чен Ыну было присвоено звание маршала КНДР.

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