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В Москве на 1 января объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Общество

Ожидается сильный ветер и гололедица

В Москве на 1 января объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зима в Москве

Москва, 31 декабря 2018, 16:02 — REGNUM  «Жёлтый», повышенный уровень погодной опасности, объявлен в Москве 1 января. Об этом 31 декабря сообщается на сайте Гидрометцентра.

Потенциально опасной погода будет оставаться в течение 12 часов, с 09:00 до 21:00 1 января 2019 года.

По данным Гидрометцентра, в первый день нового года в Москве и Подмосковье ожидается небольшой снег, местами метель и гололедица. Температура воздуха днём будет −3…−5 градусов, ночью станет холоднее, до −5…−7 градусов.

Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, силой 5−10 м/с, с порывами до 12−17 м/с.

Ранее ИА REGNUM сообщало о потеплении в Москве в первые дни января. По данным Гидрометцентра, уже со 2 января в столице днём ожидается −2…−0 градусов. Такая температура продержится до пятницы, 4 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый день 2019 года принесёт в Москву потепление

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