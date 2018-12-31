В Москве на 1 января объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Москва, , 16:02 — REGNUM «Жёлтый», повышенный уровень погодной опасности, объявлен в Москве 1 января. Об этом 31 декабря сообщается на сайте Гидрометцентра.

Потенциально опасной погода будет оставаться в течение 12 часов, с 09:00 до 21:00 1 января 2019 года.

По данным Гидрометцентра, в первый день нового года в Москве и Подмосковье ожидается небольшой снег, местами метель и гололедица. Температура воздуха днём будет −3…−5 градусов, ночью станет холоднее, до −5…−7 градусов.

Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, силой 5−10 м/с, с порывами до 12−17 м/с.

Ранее ИА REGNUM сообщало о потеплении в Москве в первые дни января. По данным Гидрометцентра, уже со 2 января в столице днём ожидается −2…−0 градусов. Такая температура продержится до пятницы, 4 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый день 2019 года принесёт в Москву потепление