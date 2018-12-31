Калужане встретят Новый год с молитвой

Калуга, , 14:41 — REGNUM В Калуге в ночь на 1 января 2019 года митрополит Калужский и Боровский Климент совершит богослужение в храме Рождества пресвятой Богородицы (Никитском) перед ковчегом с частицей мощей святого мученика Вонифатия. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM настоятель храма протоиерей Алексей Пелевин.

По его словам, Богослужение начнется в 23:00 с исповеди. Затем состоится ночная божественная литургия и молебное пение на начало Нового года.

«На ночную новогоднюю службу люди приходят не потому, что им не с кем встретить Новый год. Они приходят потому, что им хочется встретить Новый год с Богом. Ведь как новый день мы начинаем с молитвы, так и новый год знаменательно начинать с общения с Богом. Традиция эта восходит к библейским временам. Древние христиане в полночь собирались на молитву. Есть даже специальный чин — полунощница. Эта служба по уставу совершается в полночь или любой час до наступления утра. Полночная молитва напоминает о дне второго пришествия Иисуса Христа», — сказал отец Алексей.

«Если говорить о доброй семейной традиции встречать Новый год, то она возникла уже в советское время. Новый год был единственным праздником, не связанным с идеологией. Поэтому для людей он был действительно радостным днем, когда можно было поздравить близких, обменяться подарками. Но до этого в старой России была совсем другая традиция: радостным семейным праздником было Рождество Христово (25 декабря по Юлианскому календарю). На Западе она сохранилась и сегодня, там и каникулы называются Рождественскими. Весь период до Крещенского сочельника (5 января) были Святки. А Новый год, который наступал через семь дней после Рождества, проходил скромно», — подчеркнул настоятель калужского храма.

Напомним, в настоящее время прихожанами храма Рождества Пресвятой Богородицы (Никитского) являются около 200 калужан. Храм, расположенный в центре города — также почитаемое и любимое место посещения гостей Калуги.