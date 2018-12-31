Первая очередь трассы «Таврида», протяжённостью 190 км, открыта в Крыму

Симферополь, , 11:54 — REGNUM Первая очередь федеральной трассы «Таврида» открыта для движения автотранспорта. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба крымского управления АО «ВАД», генподрядчика строительства трассы.

Открытие участка протяжённостью 70 километров стало последним этапом запуска участка автодороги между Керчью и Симферополем, общей протяжённостью 190 километров.

На данный момент для движения автотранспорта открыты две полосы из четырёх. Таким образом, общая готовность трассы составляет 51%. В связи с продолжающимися строительными работами на открытом участке введено ограничение скорости до 60 км/час.

Стоит отметить, что первая очередь трассы открывалась поэтапно. Как ранее сообщало ИА REGNUM 29 декабря был открыт первый участок, а 30 декабря открылся второй участок автотрассы «Таврида».

Напомним, что строительство автотрассы «Таврида» началось в 2017 году. Строящаяся автотрасса поделена на восемь участков. Ввод в эксплуатацию семи участков автотрассы запланирован на конец 2020 года. Восьмой участок автодороги, возможно, будет введён в эксплуатацию позже, из-за сложного ландшафта.

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