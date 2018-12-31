Калуга встретит 2019 год в красочных огнях и с 27 новогодними елками

Калуга, , 11:13 — REGNUM Торжественно и нарядно встречает Калуга новый, 2019 год. Как сообщили 31 декабря корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, скверы, парки и площади украшены красочной новогодней иллюминацией и установлены новогодние ёлки.

Всего на территории областного центра было установлено 27 новогодних красавиц: шести‑ и десятиметровые искусственные ели и главная 21-метровая ель на Театральной площади. Кроме того, в городе украсили 40 живых ёлок.

300 световыми консолями украшены улицы Кирова, Ленина, Московская, Королева, Кутузова, Гагарина. На улице Кирова около здания Дома быта установлена трехметровая «Елочная игрушка» в виде святящегося шара, бульвар на всем его протяжении от улицы Ленина до площади Победы украшен световой композицией «Звездное небо», на 12 арках размещены гирлянды.

Церемония открытия главной новогодней ёлки Калуги состоится 31 декабря в 18:00 на Театральной площади областного центра.

По словам городского головы Калуги Дмитрия Разумовского, областной центр встречает 2019 год с хорошими результатами: 16,6 млрд рублей привлечённых инвестиций; 113,8 тыс. человек среднегодовая численность работающих на крупных и средних предприятиях города; 42 тыс. 949 рублей — среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям; 10 тыс. 482 рублей — величина прожиточного минимума; третье место по уровню средней заработной платы среди региональных центров ЦФО; 0,18% уровень безработицы и также 113,4% темп роста налоговых от малых и средних предприятий города. Объем построенного жилья в 2018 года должен превысить 280 тысяч квадратных метров.

В уходящем году в Калуге построен Южный обход, началось строительство предприятия компании «Боско», к концу 2019 года должно завершиться строительство крупнейшего в регионе гипермаркета «Глобус» на калужском Правобережье. Есть серьезные результаты и в социальной сфере — это детский технопарк «Кванториум», новое здание для муниципального театра кукол, два новых детсада, «Акварель» и «Карусель», тир в спортивной школе «Старт». В 2018 году было отремонтировано десять школ и восемь детских садов. Флагманским проектом останется создание комфортной городской среды. Так, сквер «Содружество» был реализован в микрорайоне Кубяка, завершается работа по еще двум скверам, в Турынино и на Терепце. Кроме того, было благоустроено 56 калужских дворов и высажено более шести тысяч саженцев. Значимым калужским событием стало реконструкцию Дома архитектора на улице Ленина, которая была сделана на средства компании-инвестора. Среди приоритетов калужских властей 2019 года станут городские дороги, в которые будет вложено около 600 миллионов рублей и дальнейшее развитие исторического центра Калуги, Березуйского оврага и набережной Яченского водохранилища.