В Ингушетии к 2020 году будут ликвидированы самые крупные мусорные свалки

Магас, , 11:23 — REGNUM Четыре крупные свалки в Ингушетии запланировано ликвидировать к концу 2020 года. Об этом сообает 31 декабря ТАСС со ссылкой на министра экологии и природных ресурсов республики Ингушетия Магомеда Бабхоева.

По словам Бабхоева, две свалки в Назрани и в Сунже будут ликвидированы в 2019 году, а в 2020 году наступит очередь на ликвидацию для свалок в Малгобеке и Карабулаке. Для этих целей из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология» будет выделено, в общей сложности, 694 млн рублей.

При этом, как отметил Бабхоев, территории свалок после их ликвидации будут восстановлены, в дальнейшем их предполагется активно использовать для различных целей.

Так, например, территорию свалки в Назрани планируется после восстановления использовать для закладки парка, а в Сунже территория свалки будет использоваться в сельскохозяйственных целях.

Всего в Ингушетии к 2023 году планируется ликвидировать мусорные свалки в 17 населённых пунктах региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению члена общественной организации «Экологи Дагестана» Гульнары Омаровой, в России далеко не все жители созрели для раздельного сбора мусора. Данная проблема, по мнению Омаровой, даже при наличии всей инфраструктуры, будет оставаться нерешённой ещё много лет.

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