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В китайских школах тестируют «умную» форму

Общество

Система голосовой сигнализации, вшитая в форму, срабатывает, если ученик покидает школу во время учебных занятий

Гуйян, Китай, 31 декабря 2018, 10:25 — REGNUM  Ученическая униформа с датчиками геолокации тестируется в 10 китайских школах. Об этом сообщает Global Times.

Проект китайской компании Guizhou Guanyu Technology Company по использованию «умных» школьных униформ начался в 2016 году. Сейчас в проекте принимают участие 10 школ в провинции Гуйчжоу и в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Специальная униформа, использующаяся в экспериментальных школах, оснащена датчиками геолокации и системой сигнализации. Если ученик покидает пределы школы в учебное время, то активируется голосовая сигнализация. Также на входе в школы установлена система видеонаблюдения с автоматическим распознаванием лиц. Она соотносит изображение ученика с чипом в униформе, что исключает возможность обмана системы.

Директор одной из школ Лин Цзонгву отметил, что после запуска эксперимента с «умными» униформами в образовательном учреждении выросла посещаемость. Он подчеркнул, что местоположение учеников отслеживается только в учебное время.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России может быть утверждён проект ГОСТа школьной униформы, разработанный Роскачеством.

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