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В Южной Корее попали под запрет пластиковые пакеты в торговых сетях

Общество

Запрет начнёт действовать с 1 января 2019 года

Сеул, 31 декабря 2018, 09:38 — REGNUM  Законопроект, запрещающий к использованию и продаже пластиковые пакеты в супермаркетах и прочих торговых точках, начнёт действовать с нового года в Южной Корее. Об этом 31 декабря сообщает агентство Yonhap.

Закон, по предварительным подсчётам, затронет около 11 тысяч супермаркетов и прочих сетевых магазинов. За нарушение закона предусмотрен штраф, в размере около трёх тысяч долларов США.

Вместо пластиковых пакетов покупателям будут предлагать бумажные и матерчатые сумки. Пластиковые пакеты можно будет использовать в очень ограничеснном режиме, в частности, для сырой рыбы или мяса.

В будущем планируется отказатся от использования пластиковых пакетов в химчистках и прачечных.

Данный законопроект принят в рамках борьбы за чистоту окружающей среды.

Стоит отметить, что в Южной Корее с августа 2018 года запрещено использование пластиковой одноразовой посуды в супермаркетах и кафе. Также правительство объявило о финансовой поддержке тем компаниям, которые занимаются переработкой отходов пластмасс и пластика.

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