В Москве открыта станция «Савёловская» Большой кольцевой линии метро

Москва, , 05:22 — REGNUM Станция «Савёловская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена начала принимать пассажиров. Торжественно открыл новую станцию мэр Москвы Сергей Собянин.

«Савёловская» стала семнадцатой станцией метро, открытой в 2018 году. Собянин заявил, что такое количество новых станций является рекордным для всего периода существования метро в столице.

«С открытием станции «Савеловская» Большой кольцевой линии улучшится транспортное обслуживание почти 240 тысяч человек, проживающих в районах Беговой, Савеловский, Бутырский, Марьина Роща», — сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, строить «Савёловскую» на БКЛ начали весной 2012 года. С нее пассажиры смогут перейти на станцию «Савёловская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Ранее в столице открыли станцию «Беломорская» Замоскворецкой линии.

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