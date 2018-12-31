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Скончался замминистра транспорта России Сергей Аристов

Общество

Много лет Аристов отдал службе в Генпрокуратуре

Москва, 31 декабря 2018, 03:25 — REGNUM  Заместитель министра транспорта России Сергей Аристов умер в возрасте 63 лет. Некролог опубликован на официальном сайте министерства.

Аристов скончался 30 декабря после тяжелой болезни. С 1 декабря 2005 года он был статс-секретарем — заместителем главы Минтранса.

Министр транспорта Евгений Дитрих выразил соболезнования семье и близким покойного. Церемония прощания состоится 2 января 2019 года, похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.

Сергей Аристов родился в 1955 году в деревне Обабкова Курганской области, в 1980 году окончил Свердловский юридический институт по специальности «Правоведение». Много лет Аристов отдал службе в Генпрокуратуре, в 2002—2004 годах был замминистра путей сообщения России. Имеет ряд государственных наград.

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