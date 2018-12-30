Два человека остаются в тяжелом состоянии после ДТП на Невском проспекте

Санкт-Петербург, , 22:40 — REGNUM Пять из шести человек, сбитых на тротуаре Невского проспекта вечером 30 декабря, находятся в больницах. Об этом сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

Двое пострадавших остаются в стабильно тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести.

«Один ребенок после обследования был выписан», — уточнила Митянина.

Напомним, на перекрестке Невского проспекта и набережной Фонтанки в 17:23 мск столкнулись Mercedes и Subaru. После удара Mercedes вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов.

По данным СМИ, водитель «Мерседеса» за год порядка 50 раз нарушал правила дорожного движения, превышая скорость.

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