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Актриса из «Уральских пельменей» сообщила о распаде коллектива

Общество

Только в Екатеринбурге и на телевидении юмористический коллектив выступает в полном составе

Актриса из «Уральских пельменей» сообщила о распаде коллектива
Swetiks
Уральские пельмени

Москва, 30 декабря 2018, 17:59 — REGNUM  Коллектив «Уральские пельмени», который редко собирается в полном составе, практически раскололся. Об этом написала актриса Юлия Михалкова на своей странице в соцсети Instagram.

«На гастролях (коллектив «Уральские пельмени») разбегается кто куда, — написала Михалкова. — Молодой состав … в одну сторону, Рожков (Андрей Рожков) с Мясниковым (Вячеслав Мясников) — в другую».

По ее словам, только в Екатеринбурге и на телевидении юмористический коллектив выступает в полном составе.

Актриса добавила, что не планирует примыкать к какой-либо «стороне», так как не хочет выбирать между «старыми и новыми» участниками коллектива.

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