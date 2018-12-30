Новогодний Петербург: где богато, а где скудновато

Санкт-Петербург, , 18:16 — REGNUM Санкт-Петербург полностью готов к встрече Нового года, рапортуют городские власти. Праздничное настроение у горожан и гостей должно создать, в том числе, световое оформление улиц, проспектов и площадей, архитектурно-художественная подсветка городских достопримечательностей.

Соответствующие работы начались 10 ноября и в целом были завершены к 20 декабря. Однако, как признают в Смольном, если украшение центра выглядит великолепно, то убранство спальных районов врио губернатора Александр Беглов охарактеризовал «скудноватым» и «скучноватым».

В преддверии праздника в городе на Неве установили 66 искусственных елей, в том числе главную — 25-метровую на Дворцовой площади, включили новогоднюю подсветку мостов, набережных и площадей, в том числе пешеходных зон в центре города. Всего в адресный план оформления Санкт-Петербурга к Новому году и Рождеству было включено более 150 адресов.

Специалисты ГУП «Ленсвет» установили более 2525 элементов праздничного оформления, в числе которых ёлочные гирлянды, световые композиции на опорах освещения, на тросовых конструкциях, кустарниках и деревьях, в чашах городских фонтанов. Зажглись панно и светодинамические композиции на фасадах зданий.

К электросети было подключено около 7200 развешенных и коммутированных световых гирлянд общей мощностью в две тысячи киловатт. «В сравнении с 2018 годом количество новогодних украшений увеличилось почти на 400 единиц, мощность — всего на 10%», — отметили в «Ленсвете».

Секрет экономии состоит в том, что широко применяются энергосберегающие гирлянды, световые инсталляции и панели.

Как сообщали ранее в городском правительстве, в этом году было усилено оформление Красносельского, Красногвардейского, Калининского и Кронштадтского районов. В том, как это выглядит на практике, убедился действующий глава города во время рабочих объездов районов, состоявшихся в конце декабря.

Посмотрев, как украшены Калининский и Красногвардейский районы на северо-востоке Петербурга, Александр Беглов остался не слишком доволен количеством и качеством новогодних огней. По словам Беглова, на будущий год надо усилить финансирование праздничного освещения не только центральных районов города.

Заехав в Невский район на юго-востоке города, Беглов и сопровождающие его чиновники осмотрели световые объемно-пространственные композиции в сквере перед Ледовым дворцом, световые консоли и подвесы на проспекте Большевиков, новогодние композиции в Парке имени Есенина.

Недоумение у врио губернатора вызвало отсутствие украшений многих торговых предприятий. «Надо заставить торговые и другие организации украшать витрины. Есть ряд ответственных организаций, которые это делают. А другие — нет. Тогда как праздник для всех. Те, кто приходит покупать товары, должны тоже радоваться», — сказал Александр Беглов.

«Центр города украшен хорошо, а вот в новостройках — скудно, скучно. Задаю вопрос — почему не участвуют магазины, предприятия. Отвечают — «А они частные». Ну и что, что частные? Это общий праздник. Надо создавать настроение, надо с ними работать», — добавил действующий глава города.

Новогоднее оформление сохранится в Санкт-Петербурге вплоть до Старого Нового года, который отмечается в ночь на 14 января.

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