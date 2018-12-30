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Хмельницкие спасатели перешли к раскольникам

Общество

Украина вытесняет церковь из всех госструктур

Хмельницкий, Украина, 30 декабря 2018, 16:08 — REGNUM  Религиозная община часовни, расположенной на территории главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в городе Хмельницкий заявила о переходе в так называемую «Православную церковь Украины» (ПЦУ), сказано 30 декабря на официальном сайте ведомства.

«Единогласным решением общих сборов религиозной общины 27 декабря приход часовни Богоматери «Неопалимая Купина» во главе с её настоятелем отцом Юрием Тимощуком первой в Хмельницком перешла в ПЦУ с благословения «митрополита» Хмельницкого Антония Махоты», — сказано в сообщении.

Напомним, 26 декабря стало известно о переходе к раскольникам прихода в селе Доброгорща Хмельницкой области.

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Согласно закону №5309 священникам УПЦ запрещено служить в частях ВСУ. Украинское государство намерено расширить эту практику, вытеснив каноническую церковь из всех государственных структур.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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