63 единицы техники получили больницы и школы Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 15:59 — REGNUM 63 единицы специализированного транспорта получили медучреждения и школы Кабардино-Балкарской республики. 30 декабря автомобили осмотрел врио главы региона Казбек Коков. Об этом сообщает ТАСС.

Коков пояснил, что регион получил автотранспорт в рамках программы по поддержке отечественного автопроизводителя, которая будет продолжаться ещё в течение двух лет.

Новые школьные автобусы и машины скорой помощи оборудованы всем необходимым в соответствии со всеми современными стандартами. Поступившие машины различного класса и повышенной проходимости.

Часть из машин скорой помощи оснащена реанимационным оборудованием. По данным, которые привёл министр здравоохранения региона Марат Хубиев, автопарк скорой помощи обновлён на 80%.

По данным министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Ауеса Кумыкова, с поступлением нового автотранспорта во всех образовательных учреждениях Кабардино-Балкарии будут свои школьные автобусы. Таким образом, отметил Кумыков, проблема с подвозом детей в школы в регионе решена. Следующие автобусы, которые поступят в регион, пойдут уже на обновление автопарка.

Стоит отметить, что в Кабардино-Балкарии перевозка детей осуществляется 75 школами по 68 маршрутам. Каждый день на занятия спецтранспортом подвозится около 3 тысяч детей.