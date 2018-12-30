В Калужской области стартовала экологическая акция по спасению ёжиков

Калуга, , 15:54 — REGNUM В Калужской области с 29 декабря 2018 года по 29 марта 2019 года проходит экологическая акция «Батарейку принеси — ёжика спаси». Акцию проводит министерство природных ресурсов и экологии области и калужский региональный экологический оператор. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профильном министерстве, батарейки — это опасные отходы, которые нельзя утилизировать с общим мусором. Так, одна пальчиковая батарейка может загрязнить до 20 квадратных метров почвы и до 200 литров воды, а в лесу — территорию обитания двух деревьев, двух кротов, одного ежа и нескольких тысяч дождевых червей.

Планируется, что в новой экологической акции региона примут участие дети дошкольного возраста и учащиеся, а также их родители, педагоги и воспитатели. Заявки на участие в акции по спасению ёжиков принимаются до 28 февраля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области на развитие отрасли обращения с отходами потребуется более 5 млрд рублей. В целях поэтапного перехода на новую систему обращения с ТКО планируется создать объекты обращения с отходами, которые будут осуществлять обработку и захоронение неутилизируемых отходов. До конца 2019 года в восьми муниципалитетах области необходимо построить мусороперегрузочные площадки общей мощностью 100 тыс. тонн.

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