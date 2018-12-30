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Суд США отклонил иск к Google о нарушении конфиденциальности

Общество

В штате Иллинойс посчитали, что приложение Google Photo нарушает закон о конфиденциальности штата

Чикаго, США, 30 декабря 2018, 14:56 — REGNUM  Окружной суд США в Чикаго отклонил иск к компании Google о нарушении конфиденциальности с помощью приложения для распознавания лиц Google Photo. Об этом сообщает Reuters.

Иск на Google был подан в штате Иллинойс в 2016 году. Компанию обвинили в нарушении Закона о конфиденциальности биометрической информации штата Иллинойс. По мнению истцов, приложение Google Photo, предназначенное для хранения, редактирования, обмена фотографиями и видео, нарушало закон, используя биометрические данные для распознавания лиц на фотографиях без получения разрешения от лиц, запечатлённых на фото.

Окружной судья США Эдмонд Чанг отклонил иск к Google, поскольку «истцы не получили конкретных травм». Согласно судебным документам, истцы из Иллинойса хотели взыскать с Google $5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2019 году в столице будет сформирована система видеонаблюдения, способная распознавать лица. Создание такой системы поможет найти преступников, скрывающихся от правосудия.

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