Суд США отклонил иск к Google о нарушении конфиденциальности

Чикаго, США, , 14:56 — REGNUM Окружной суд США в Чикаго отклонил иск к компании Google о нарушении конфиденциальности с помощью приложения для распознавания лиц Google Photo. Об этом сообщает Reuters.

Иск на Google был подан в штате Иллинойс в 2016 году. Компанию обвинили в нарушении Закона о конфиденциальности биометрической информации штата Иллинойс. По мнению истцов, приложение Google Photo, предназначенное для хранения, редактирования, обмена фотографиями и видео, нарушало закон, используя биометрические данные для распознавания лиц на фотографиях без получения разрешения от лиц, запечатлённых на фото.

Окружной судья США Эдмонд Чанг отклонил иск к Google, поскольку «истцы не получили конкретных травм». Согласно судебным документам, истцы из Иллинойса хотели взыскать с Google $5 млн.

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