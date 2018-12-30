Воскресенье, 30 Декабря 2018 года
15:26:10 МСК

МЧС призвало граждан не украшать ёлки ватой, бумагой и горящими свечами

Общество

Ведомство напомнило о соблюдении правил пожарной безопасности

МЧС призвало граждан не украшать ёлки ватой, бумагой и горящими свечами
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Шар на ёлке

Москва, 30 декабря 2018, 14:54 — REGNUM  О соблюдении правил пожарной безопасности в новогодние праздники напомнило гражданам 30 декабря ГУ МЧС РФ по городу Москве.

В ведомстве дали рекомендации по установке новогодней ёлки и организации праздника.

В частности, ёлку не рекомендуется устанавливать вблизи отопительных приборов и на проходах, чтобы она не могла помешать эвакуации людей из помещения в случае возгорания. Также рекомендуется ставить новогоднее дерево на прочной подставке и на расстоянии не менее метра от стен и потолка.

Также в качестве украшений для ёлки нежелательно использовать горящие свечи, вату, бумагу и другие легковоспламеняющиеся украшения. Электрические гирлянды для ёлки должны обязательно иметь сертификат качества.

Кроме того, не рекомендуется оставлять без присмотра детей возле ёлки, зажигать бенгальские огни и пользоваться хлопушками. Детей не следует наряжать в легковоспламеняющиеся карнавальные костюмы. Перед выходом из дома нужно выключать все гирлянды и прочую праздничную иллюминацию.

Ранее сообщалось об ограничении продажи алкоголя В Москве в период новогодних каникул рядом с местами народных гуляний

Читайте ранее в этом сюжете: Продажа алкоголя в Москве в новогодние каникулы ограничена

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противопожарная безопасность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить